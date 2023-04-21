مطار أوباري: تسير الرحلات سيتم فور انتهاء أعمال الصيانة

الوطن / رصد

أكد مدير المكتب الإعلامي بمطار أوباري المدني” الرفاعي عبد الجبار “انه تم الانتهاء من فرش الطبقة الأولى من أعمال صيانة مهبط وممرالتوصيل وساحة وقوف الطائرات للمطار، والاستعداد الآن لفرش الطبقة الثانية.

مشيرا الى انه بعد الانتهاء من مرحلة الفرش ورصف المهبط سيتم البدء في المرحلة الأخيرة للصيانة، وهي مرحلة الطلاء.

لافتا الى انه في حال استلام المطار بشكل رسمي من الشركة المنفذة، سيتم فوراً التواصل مع شركات النقل الجوي لتسيير رحلاتها منوإلى المطار.