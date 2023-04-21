مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر اليوم الجمعة

العنوان-طبرق

تقدم مجلس النواب، الخميس، رئاسة وأعضاء بأصدق التهاني وأطيب التبريكات للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “اليوم الجمعة”.

وتمنى المجلس في بيان نشره المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن يعيده الله على ليبيا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الصفو والتسامح والإخاء والاستقرار والرخاء ربوع البلاد وسائر بلاد المسلمين.

وقد أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني أمس الخميس، أن غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.