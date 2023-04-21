الإفتاء الليبية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك 

الوطن| رصد

أعلنت دائرة الإفتاء الليبية، مساء اليوم الخميس، في بيان لها، إنهُ لم يثبت حكمٌ برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية، فقد قرر المجلس أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لعام 1444هـ.

وتاليا نص البيان كما ورد عن دائرة الإفتاء الليبية:

بسم الله الرحمن الرحيم

(بيانُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاءِ الليبية بدخولِ شهرِ شوال لعام 1444هـ).

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلين، سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أمَّا بعد؛ فقد اطلعَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ، على التقاريرِ المقدمةِ إليه، من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ، وحيثُ إنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ ، الموافق للثاني والعشرينَ من الشهر الرابعِ، لعام 2023م، وذلكَ لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الحديث المتفقِ عليه: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُميَ عليكُمْ فأَكمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ).

وبهذه المناسبة؛ يهنئُ مجلسُ البحوثِ الشعبَ الليبيّ الكريمَ، والأمّة الإسلاميّة، بقدومِ عيدِ الفطرِ المباركِ، داعينَ اللهَ تباركَ وتعالَى؛ أن يتقبلَ الصيامَ والقيامَ، ويرحمَ الموتَى، ويتقبّلَ الشهداءَ، ويشفيَ الجرحَى، وأن يردَّ عنَّا وعن بيتِ المقدسِ وفلسطينَ المحتلة، مكرَ الماكرينَ وبأسَ الظالمينَ، ويرفعَ عنَّا البلاءَ والفواحشَ والآثامَ والإلحادَ، ويردّنَا إليه ردًّا جميلًا، إنّه سميعٌ قريبٌ.

وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعينَ.