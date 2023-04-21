اللافي يورط الدبيبة في الخلاف بين دار الإفتاء والأوقاف

استنكار واسع داخل أوساط الحكومة المنتهية، بعد قيام ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية وليد اللافي، بنشر تصريح لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل سريع وبالتنسيق مع سهيل الغرياني ابن الصادق الغرياني، المفتي المعزول.

وبحسب مصادر برئاسة الحكومة المنتهية، فإن وليد اللافي قام بالتنسيق مع دار الإفتاء لنشر تغريدة لـ”الدبيبة” قبل حسم مسألة موعد العيد من المجلس الأعلى للقضاء”.

اللافي المعروف بـ ”وزير المعاصي” و ”صانع المحتوى”، تم تكليفه مؤخراً بملف الجماعات الدينية وشوهد في عدة مناسبات لحفظ القران وللصوفيين في طرابلس.

كما ترددت معلومات عن نية النائب العام الصديق الصور التحقيق لمعرفة من نشر تغريدة الدبيبة التي وضعته في موضع الهجوم وآلاف التعليقات على صفحته من الليبيين تبدي استهجانها من سيطرة اللافي على الدبيبة لدرجة توريطه في الخلاف بين دار الإفتاء والأوقاف المحسوبة على التيار السلفي في ليبيا.