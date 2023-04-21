نشطاء اجتماعيون: برقة شاهدت الهلال وتونس شاهدته.. لكن طرابلس في وسطهما لم تشاهده

الوطن| رصد

تداول نشطاء ليبيون خبر إعلان مفتي الجمهورية التونسية “هشام بن محمود”، يوم الجمعة كأول أيام عيد الفطر المبارك، مستنكرين زعم الحكومة المنتهية ومفتيها “الصادق الغرياني” عدم رؤية الهلال أيضاً رغم قرب المنطقة جغرافياً من أماكن تحري الهلال في الغرب الليبي.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي سخرية من قرارات الحكومة المنتهية وتجاوب دار الإفتاء الليبي معها وتسييس أمور دينية، قائلين “تونس تعلن ثبوت رؤية هلال شوال، إذن برقة شاهدت الهلال وتونس شاهدته، بينما من يقع وسطهما جغرافياً لم يشاهده”.