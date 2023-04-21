رغم فتوى الغرياني.. أهالى العاصمة الليبية يؤدون صلاة عيد الفطر

أدى سكان وأهالي العاصمة الليبية طرابلس، وبالقرب من منطقة دوار أبو علي، صلاة العيد، حيث تجمعوا بالآلاف لتأدية الصلاة، وحضروا من مختلف المدن المحيطة بالعاصمة من أجل تأدية الصلاة.

يأتي ذلك، على الرغم من الفتوى التي أفتى بها مفتى ليبيا المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، بأن اليوم الجمعة هو متمم شهر رمضان الكريم، وأن غدا السبت هو أول أيام شهر شوال، وعيد الفطر المبارك.

وكان المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، أعلن أمس الخميس، أن اليوم الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.