حزب ناكر: نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في السودان

دعا حزب القمة برئاسة عبد الله ناكر، الأطراف السودانية إلى وقف القتال بينها، معربا عن قلقه من تطورات الأوضاع بالدولة الجارة.

وقال الحزب في بيان: “نتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة والطيران الحاصلة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين قوات الجيش والقوات الدعم السريع وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وأضاف الحزب: “انطلاقا من علاقات الأخوة والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، يدعو حزب القمة جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر، وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها وفي وقت السودان أحوج ما تكون إلى تضافر جهود أبنائه لإنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق في استعادة أمنه واستقراره وبناء دولة الديموقراطية”.

وتابع الحزب: “على الاطراف المتصارعة على السلطة ترك الشعب السوداني يختار من يحكمه عبر الانتخابات وعليهم أخذ العبرة من التجارب السابقة، وما حصل في بلدنا الغالي ليبيا والعراق واليمن وسورية ونتيجة هذا الصراع الكل خاسر”.