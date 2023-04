ليبيا – أصدر نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة بيان في إطار المتابعة المستمرة للاوضاع السياسية والأمنية والمحلية في مناطق الجنوب، وبناء على التقارير الإعلامية المتداولة حول قيام عدد من عمداء بلديات الجنوب بزيارة مدينة باري الإيطالية الأيام القليلة الماضية بالتنسيق مع منظمة إيطالية غير حكومية (Ara Pacis) ارا باشيس المشبوهة، وعقد اجتماعات ولقاءات تتناول قضايا استراتيجية وأمنية تمس هيبة وسيادة الدولة الليبية وتتعلق بأمن واستقرار ليبيا وخاصة الجنوب.

الزادمة أكد في بيانه أن كافة التدخلات الأجنبية الفجة في القضايا المحلية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتي آخرها ما شكله لقاء باري المشبوه بمسؤولين وشخصيات من الجنوب الليبي سببه حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي أوجدها رفض السلطات المهيمنة على الغرب الليبي لمخرجات الاتفاق السياسي الليبي، وعدم الانصياع واحترام الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب السلطة التشريعية العليا.

واعتبر أن عقد الاجتماعات واللقاءات التي تتعلق بقضايا مصيرية أمنية وجيوسياسية مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن يتم بأي حال من الأحوال مع المجالس البلدية، وهي إجراءات مخالفة للقوانين والتشريعات الليبية، وأن أي إجراءات في هذا الشأن هي من اختصاص وتقدير الحكومة الليبية بحكم دستوريتها وشرعيتها ونطاق سيطرتها والدعم الذي تكتسبه من الحاضنة الاجتماعية والمؤسسات الإدارية والخدمية في كافة مناطق الجنوب.

وثمّن الموقف الوطني والشجاع المثمثل في الرفض الواسع لعدد من عمداء البلديات ولمؤسسات المجتمع المدني ومجالس الحكماء والأعيان والنخب الواعية من مثقفين وأكادميين وإعلاميين في الجنوب وكافة مناطق ليبيا، الذي عبروا عنه في بيانات الرفض والإدانة والاستهجان والتصدي لكل ما من شأنه المساس بهيبة وسيادة وحدة ليبيا.

Shares

The post الزادمة يعلق على لقاء عدد من عمداء بلديات الجنوب مع منظمة إيطالية مشبوهة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية