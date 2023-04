ليبيا – علق الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا على تدخلات الأطراف الأجنبية في ليبيا لرسم خطط خاصة تتعلق بمصالحها المباشرة.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “عندما تجتمع أطراف أجنبية علنًا في بلادك لرسم خطط خاصة بمصالحها المباشرة وتتصرف في مواطنيك بحرية، لا يمكنك أن تتحدث أبدًا أنك تستعد لانتخابات أو مصالحة أو غير ذلك من الترهات”.

Shares

The post اوحيدة: عندما تجتمع أطراف أجنبية علنًا في بلادك لدعم مصالحها فلا يمكنك الحديث عن الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية