الطقس في ليبيا.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، حدوث تحسن في حالة الطقس على الساحل الغربي ومعظم المناطق الغربية غدا السبت.

وقال المركز في نشرة التوقعات الجوية، إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اليوم الجمعة وغدا السبت على أغلب مناطق شرق وجنوب غرب ليبيا مع رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت النشرة أن تلك الرياح قد تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض مناطق الدواخل، ثم تتحول الرياح إلى شمالية شرقية مما يتسبب في تراجع درجات الحرارة مع تحسن في حالة الطقس، مع احتمال تكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق الغربية، واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.