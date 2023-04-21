انخفاض الحرارة في الشمال وارتفاع تصحبه الرياح في الوسط والشرق

الوطن|رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة مع تحسن تدريجي في الرؤية الأفقية على الشمال الغربي بينما ترتفع الحرارة على مناطق وسط ليبيا وأغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بينما تكون جنوبية غربية مثيرة للأتربة على سرت وبعض مناطق الدواخل تتحول يوم السبت إلى شمالية نشطة أحياناً وباردة نسبياً على معظم المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ تصل إلى (35)مْ على سرت, وتنخفض يوم السبت على جميع المناطق.