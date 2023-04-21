التواتي: لايجب ترك تحديد العيد لرأي رجل واحد مهما كان اسمه ووظيفته

استنكر الطبيب الجراح عامر التواتي الانقسام الذي أحدثه المفتي المعزول الصادق الغرياني في المجتمع الليبي، ومخالفته دول الجوار وهيئة الأوقاف والشهود من المواطنين فيما يخص ثبوت رؤية هلال شوال.

وقال التواتي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “معظم بلاد المسلمين شرقنا وغربنا وجنوبنا ما عدا مراكش بلاد ـمير المؤمنين، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر”.

وأضاف: “معظم المدن والبلدات والقرى الليبية صلت صلاة العيد وكان هذا اليوم هو أول أيام العيد لديها،

لا أعتقد ان هناك وضوحا اكثر من هذا الوضوح”.

وتابع التواتي: “رجل واحد كان لديه رأي مختلف، ولا أعتقد أن أمرا كهذا يجب أن يترك لرأي رجل واحد مهما كان اسمه ومهما كانت وظيفته”، مردفا: كل عام وأنتم بخير.