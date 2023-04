ليبيا- نفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وفرعا جهاز الشرطة الزراعية في بلديتي الخمس وزليتن المرحلة الثانية لتحديد مبان مخالفة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن هذه المباني واقعة في نطاق حرم السكة الحديدية في مدينة الخمس.

وتابع البيان إن أعمال الإزالة والهدم بعد أيام عيد الفطر وبناء على أمر النيابة العامة.

