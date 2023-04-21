بمناسبة عيد الفطر.. السفارة الأمريكية تطالب الليبيين بالسعي من أجل التعايش السلمي

توجهت السفارة الأمريكية في ليبيا، بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال كل من المبعوث والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان في تغريدة عبر حساب السفارة على موقع “تويتر”: “بالنيابة عن السفارة الأمريكية في ليبيا نتمنى لجميع المسلمين في ليبيا وحول العالم عيد فطر سعيد!”

وأكدت السفارة في تغريدتها أن هذه المناسبة الخاصة تجمع المجتمعات معا للاحتفال بالقيم العالمية للرحمة والتسامح.

وتابعت السفارة: “ما زلنا مصدر إلهام لمواصلة السعي من أجل التعايش السلمي والعيش في وئام على أساس إنسانيتنا المشتركة، كل عام وأنتم بخير ونتمنى لكم عيدًا سعيدًا ومسالما”.