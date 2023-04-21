الخارجية التونسية تؤكد ضرورة إيجاد حل وطني ليبي عبر الحوار الشامل

الوطن| رصد

طالبت الخارجية التونسية، بضرورة إيجاد حل وطني في ليبيا عبر حوار شامل، يجمع مختلف الأطراف المحلية على أساس التوحد حول مشروع وطني جامع.

ووفقا لبيان المشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا برئاسة تونس عبر تقنية التواصل المرئي، فإن التضامن مع الشعب الليبي، مهم لتمكينه من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، لتمكينها من دورها في الحفاظ على أمن المنطقة، وبما يجنبها المزيد من التوتر والتهديدات الأمنية، وتحقيق الليبيين السلام والاستقرار الدائمين مع الإشادة بالتقدم في مسار المصالحة السياسية ودور المجلس الرئاسي في ذلك.

وثمن المشاركون جهود دول الجوار في الوساطة واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل بلاد موحدة ومستقرة.