النيابة العامة تعفو عن 1750 سجينًا

ليبيا – أعلنت النيابة العامة العفو عن 1750 محكومًا تنطبق عليهم شروط قرار المجلس الأعلى للقضاء بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة عن المساجين.

النيابة العامة اتخذت إجراءات إنفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.

وذكر مكتب النائب العام أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها تولى بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين دراسة الملفات القضائية للمحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل؛لغرض تعيين النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة،فترتب عن ذلك تعيين ألف وسبعة وخمسين محكومًا عليه تنطبق عليهم الشروط المقررة.

واتخذت النيابة العامة الخميس إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص عليهم ووجهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.

