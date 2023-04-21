عارف النايض يكتب: لماذا هنّأنا الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة؟

كتب/ الدكتور عارف النايض

البرلمان ولي الأمر، والقضاء ملزم، والإفتاء غير ملزم، وقانون حلّ (دار الإفتاء) نافذ منذ 2014، وعيدكم مبارك وجمعتكم مباركة

ردا على بعض التساؤلات الواردة إلينا:

قمنا بتهنئة الشعب الليبي بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، على صفحتنا، وعلى قناتنا (قناة ليبيا روحها الوطن)، بناء على ما صدر عن مجلس النواب الليبي (مرفق)، ولأننا نرى ما يلي:

مجلس النواب الليبي، هو المجلس التشريعي (البرلمان) المنتخب، وهو ولي الأمر في بلادنا ليبيا حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد، ويقسم اليمين. وطاعة ولي الأمر، فيما يرضي الله، واجبة عند أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم. وكل من سحب المجلس التشريعي الشرعي الثقة منه، أو حلّه وألغاه، ليس له طاعة واجبة.

المجلس الأعلى للقضاء، هو الجهة القضائية الأعلى في بلادنا ليبيا، وأحكام المحاكم الليبية وعلى رأسها المحكمة العليا هي الأحكام الواجبة النفاذ في البلاد.

بموجب القانون رقم 8 لسنة 2014، الصادر عن مجلس النواب الليبي، تم حل (دار الإفتاء الليبية) منذ ذلك التاريخ، واستمرار البعض في التحدث باسمها والتصرف في أموالها مخالف لنص القانون الليبي، وللشريعة الإسلامية التي هي أساس القانون الليبي. ولقد كانت لنا إدراجات سابقة بخصوص الإفتاء في بلادنا، وجب التذكير بها، تجدون روابطها أدناه.

وأخيرا، وجب التذكير بأنّ (القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، أمّا الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي دون الإلزام به)، وعلى فرض وجود (دار الإفتاء الليبية) فإنّ دورها يقتصر على بيان الحكم الشرعي دون الإلزام به، والإلزام لا يكون إلا للقضاء، ولولي الأمر الشرعي الحاكم في البلاد.

ونحمد الله عز وجلّ بأن عيد فطر بلادنا اليوم الجمعة موافق لعموم المسلمين في بلاد الأزهر الشريف والزيتونة والحرمين الشريفين.

والله أعلم.

وكل عام وأنتم بخير.

عارف علي النايض

الرابط الأول:

(الفرق بين الإفتاء والقضاء)!

https://www.facebook.com/ArefAliNayed/photos/a.363028423807185/536311283145564/?type=3&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZVRrqTHL71tT8VzQgYitzFd7k-y_iURTUVzlrqOh-hj3uCUTVdM2bzLOIAsOrw2-o&_rdr

الرابط الثاني:

نحو ضوابط دستورية وقانونية للإفتاء في بلادنا (ليبيا):

https://www.facebook.com/ArefAliNayed/photos/a.363028423807185/531461746963851/?type=3&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=Afb5DmyNVbarHf6bEJoy2z5Mnpn2HGOK4rsVcUMF5BJLXh_gnVAk-Ih0-1o_3B0jz0s&_rdr