بن صالح: مدينتي مصراتة لم تسر خلف الباطل يوماً وسنفرح السبت بالعيد

أعرب سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري من مصراتة، عن دعمه لرأي المفتي المعزول الصادق الغرياني، المخالف في رصد هلال شوال، وقال على فيسبوك: “سنفرح يوم غد بإذن الله فرحاً حقيقياً بانقضاء شهر الصوم، شهر الطاعة والتأدّب مع الله، سوف لن يخامرنا شك في صحة صيامنا وصحة إفطارنا، بعكس الذين أفطروا هذا اليوم، فقد غابت عنهم الألفة وملأ الشك قلوبهم وغلبت الفوضى على يومهم.”

أضاف قائلًا: “الحمد لله مرتين، الأولى على ما وهبنا الله من عقل وحكمة وبهما ميزنا الطيب عن الخبيث والصح عن الخطأ.. والثانية أنني من أبناء هذه المدينة التي ما سارت خلف الباطل يوماً، فغداً بإذن الله ستقام شعائر صلاة العيد في كامل مساجدها، وستصدح مآذنها بأصوات المهللين والمكبرين وبأصوات خطبائها على المنابر”.

وتابع قائلًا: “مدينتي الغالية … أتشرف أيما شرف أنني أحد أبنائك البررة، وأتشرف أن أهلي هم سكانك، فلا حرمني الله شرف الانتماء إليك ولا العيش في أحضانك.”