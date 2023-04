ليبيا – أعلنت شركة مليته للنفط والغاز عن نجاحها في استكمال حفر البئر الثاني لهذه السنة، بئر النفط رقم (FC25) وبقدرة إنتاجية وصلت (7,500) سبعة آلاف برميل نفط في اليوم وبدون وجود مياه مصاحبة.

الوطنية للنفط قالت في بيان لها إن ذلك النجاح جاء بعد نجاح الشركة في تشغيل مشروع إعادة حقن المياه المصاحبة بحقل الفيل بتاريخ 11-09-2022م، المتوقف منذ عام2011، وبعد نجاحها في حفر بئر النفط رقم (FC24) بتاريخ 31-01-2023م، وبقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي (7,200) سبعة ألاف ومائتان برميل نفط في اليوم.

وأثنى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على لجنة إدارة المشغل وكل المستخدمين بشركة مليته للنفط والغاز على هذه النجاحات الباهرة والتي تعكس تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحقيقها في زيادة إنتاجية النفط والغاز.

Shares

The post مؤسسة النفط تثني على جهود شركة مليتة للنفط والغاز في رفع الانتاج first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية