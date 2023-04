تحقيق لـ “سي إن إن” الأمريكية يكشف تورط “حفتر” في دعم قوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” ضد الجيش السوداني

كشف تحقيق لشبكة “سي إن إن” عن دعم “خليفة حفتر” لقوات الدعم السريع السوادنية في صراعها مع الجيش السوداني رغم نفيه الانحياز لأي طرف في الصراع الدائر، وفق مصادر للشبكة.

واستند تحقيق “سي إن إن” إلى صور التقطتها الأقمار الإصطناعية تنقّل طائرة روسية بين قاعدتي “الجفرة والخادم” الجويتين وتستخدمهما “فاغنر” المجموعة الخاضعة للعقوبات والذي يفسر التعاون بين “حفتر” وروسيا لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف الدائر وفق قولها .

وقالت “سي إن إن” إن الزيادة الكبيرة في حركة طائرات النقل والتي من بينها “إليوشن 76” بدأت قبل يومين من بدء الصراع في السودان، مشيرة إلى تنقلها من قاعدة “الخادم” إلى قاعدة “اللاذقية السورية” وعادت مرة أخرى إلى الخادم، إلى جانب إقلاعها من قاعدة “الجفرة “وهبوطها في منطقة غير معتاد الهبوط فيها وهو اليوم ذاته الذي اندلع فيه الصراع السوداني.

وأضافت “سي إن إن ” نقلا عن مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية أن “فاغنر” زودت وبشكل كبير مقاتلي الدعم السريع وقائدهم “محمد حمدان دقلو” المعروف بـ”حميدتي” بصواريخ أرض-جو للمساعدة في قتالها ضد الجيش السوداني وقائده الجنرال “عبد الفتاح البرهان” الحاكم العسكري للسودان وقائد قواته المسلحة.

هذا ونفت قوات الدعم السريع في بيان لشبكة “سي إن إن ” تلقيها مساعدات من روسيا وليبيا، فيما أشارت الشبكة الأمريكية إلى عدم تلقيها أي تعليق من “حفتر” و ” يفغيني بريغوزين” رئيس مجموعة فاعنر.

وكانت صحيفة ” وول ستريت جورنال” قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن “حفتر ” أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع في السودان الاثنين الماضي ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.

وأوضحت الصحيفة أن حفتر وحميدتي يعملان مع مجموعة المرتزقة المدعومة من الكرملين الروسي، مضيفة أن حفتر يستضيفها في قواعده بليبيا، فيما يعدّن حميدتي الذهب معها، وفق الصحيفة.

ونفت” القيادة العامة” في بيان لها الخميس ما تناولته وسائل إعلام عن قيامه بتقديم الدعم لطرف ضد آخر في الصراع السوداني، مشيرا إلى أنه داعم وبقوة لاستقرار الدولة و أمنها و سلامة شعـبها العربي الأفريقي، على حد قوله.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح السبت 15 أبريل في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

المصدر: شبكة “سي إن إن” + صحيفة “وول ستريت جورنال ” + قناة ليبيا الحدث

