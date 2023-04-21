تعيين الدبلوماسي نيكولا أورلاندو سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

قالت وكالة آكي الإيطالية، إنه تم تسمية، الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وفقا لما أعلنه الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل.

ووفقا للوكالة الإيطالية، فإن تعيين أورلاندو، جاء ضمن سلسلة من التعيينات المعلنة لسفراء الاتحاد الأوروبي والذين سيتسلمون مهامهم بعد موافقة البلدان المضيفة المعنية.

ويشغل أورلاندو، الذي سيخلف الإسباني خوسيه ساباديل في منصبه بطرابلس، حاليا منصب المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا وعمل سابقا سفيرا لبلاده في كوسوفو.