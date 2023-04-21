تأخر التأشيرة الإيرلندية يدفع ليبيين لإلغاء صفقات ماشية تقدر ب6 ملايين يورو

الوطن| رصد

نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “أغري لاند” المعني بأمور الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في إيرلندا، قرار إلغاء ليبيا شراء ألفين و500 رأس من الماشية، بسبب تأخر حصول المستورد الليبي على تأشيرة الدخول إلى إيرلندا.

وأوضح التقرير أن المستوردون تأخروا في الحصول على تأشيرة لاختيار هذه الكمية من الثيران لشحنها ومتابعة صفقة مماثلة لذات العدد من المواشي، مما أوقف توريدها إليهم.

وأعرب التقرير عن استغرابه من عدم تمكن السلطات الإيرلندية من معالجة تأشيرة دخول لعميل خارجي يحتمل أن يشتري ما قيمته 6 ملايين يورو من الماشية الإيرلندية هذا العام بعد مرور 12 أسبوعا على تقديم المشتري الطلب للحصول عليها.