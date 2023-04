مساع من شرطة السياحة وحماية الآثار لحماية الموروث الثقافي في سبها

ليبيا – زار رئيس جهاز شرطة السياحة وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح فرع الجهاز في بلدية سبها للاطلاع على سير العمل في داخل الفرع.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح أن صالح استمع للمشاكل والمختنقات لعمل أعضاء الشرطة بهدف وضع الحلول لها مع الإشادة بجهودهم المبذولة في المحافظة على الموروث الثقافي وحمايته من العبث والتخريب.

وتابع البيان إن الزيارة تضمنت جولة لعدد من التمركزات الأمنية بالمواقع الأثرية التابعة لفرع الجهاز في سبها وتدارس آليات التنسيق بينه والبلدية لحماية الموروث الثقافي داخل الحدود الإدارية لتخصيص قطعة أرض مساحتها ألف متر مربع لصالح الفرع.

