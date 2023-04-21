سفارة ليبيا في الخرطوم تعلن إجلاء 83 مواطن ليبي لبورتسودان

أعلنت السفارة الليبية في السودان، تمكنها من إجلاء 83 شخصا من العالقين من أفراد الجالية الليبية في الخرطوم ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفارة الليبية في الخرطوم، أنها تمكنت من إجلاء 83 مواطن من الجالية الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى مدينة بورتسودان الآمنة، كحطوة أولى قبل ترتيب ترحيلهم وسفرهم إلى ليبيا في وقت لاحق.

يشار إلى أن العاصمة السودانية تشهد منذ ما يزيد عن أسبوع اشتباكات عنيفة بين الجسش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ترتيب عليه سعي عدة دول لإخراج رعاياها الذين علقوا في مناطق الاشتباكات التي شملت معظم أحياء المدينة.