ليبيا – قدم علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار التهنئة للشعب الليبي بمناسبة الإعلان رسميا عن صحة رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر يوم الجمعة.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار طالعته صحيفة المرصد نقل عن القطراني تمنياته لليبيين بعيد مبارك يعم فيه الفرح والسرور على الجميع.

ووفقا للبيان دعا القطراني المواطنين إلى نبذ الخلافات والصراعات وجمع الشمل والتسامح والتآخي والعمل جميعا على بناء ليبيا الجديدة التي يسود فيها السلام والأمان وتنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

Shares

The post القطراني: على الجميع نبذ الخلافات والصراعات وبناء ليبيا السلام والاستقرار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية