المشير خليفة حفتر يشارك شباب مدينة بنغازي فرحتهم بعيد الفطر

شارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، شباب مدينة بنغازي الاحتفال بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الليبية على موقع فيسبوك، إن المشير حفتر شارك مع “تجمع شباب بنغازي” الاحتفال بالزي الوطني والذي أقيم بساحة الكيش بمدينة بنغازي، بحضور حشد كبير من شباب المدينة.

واحتفلت بنغازي بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، كما هو الحال في مدن المنطقة الشرقية، بينما أعلنت دار الإفتاء في طرابلس أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر يوافق غدا السبت.