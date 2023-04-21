سهيل الغرياني: شرف لي اتباع مشايخ دار الإفتاء وأولهم والدي

دافع سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، عن فتوى والده بمخالفة إجماع أغلب الدول العربية والإسلامية على أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “كل حد يختار دليله في هذه الدنيا في طريقه إلى الله، أما عن نفسي فشرف لي أن أتبع مشايخ دار الإفتاء الليبية، من أمثال الشيخ المفتي والشيخ عمر مولود والشيخ حمزة أبو فارس وسائر مشايخ مجلس البحوث ودار الإفتاء وفقهم الله”.

أضاف: “هؤلاء مقابل أن يترأسك أناس ليس لهم أثارة من علم ولايميزون أساسيات الفقه، ولا ضوابط الشهادات والأقضية الشرعية، ويحتفون بالتعدي على أملاك الناس، ويقدمون المجرم حفتر ومن معه من زبانيته رأسا عليهم.. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله حمدا كثيرا على فضله وامتنانه، أحمد ربي صباح مساء على توفيقه” وفق تعبيره.