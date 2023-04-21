وزيرة العدل تشرف على عملية الإفراج عن 1057 سجين

أشرفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبدالرحمن، على عملية الإفراج عن 1057 محكوما عليهم من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الجديدة” من مختلف المناطق، تنفيذا لقرار العفو الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

ونقلت منصة حكومتنا عن حليمة، تأكيدها أن الوزارة لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم، منوهة بهذه المبادرة التي تسهم في توطيد جسور المصالحة ودعم التوافق الاجتماعي والوطني.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في التاسع من أبريل الجاري قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط، منها أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين سنة.