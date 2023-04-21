عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء يحسم الجدل بشأن كفارة من أفطر اليوم الجمعة

أوضح عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الشيخ حمزة أبو فارس بشأن كفارة من أفطر اليوم الجمعة بحكم الاعلان عن أول ايام عيد الفطر وشهر شوال.

وقال أبوفارس في تصريحات اعلامية رصدتها المشهد، أن من التبس عليه الأمر فأفطر اليوم الجمعة فعليه القضاء لأنه متأول، مضيفًا أنه ليـس عليه كفارة.

وحل عيد الفطر في عدد من الدول منها السعودية ومصر وتونس والجزائر بينما يُتِم المسلمون في بلدان أخرى مثل المغرب وعُمان صيام رمضان ليحتفلوا بالعيد السبت.

أما المفارقة فكانت في ليبيا، حيث انقسم البلد بين شرق احتفل بالعيد اليوم وغرب يحتفل غدا السبت بينما أفطرت مناطق متفرقة في الغرب وفي العاصمة طرابلس، بينما عمت الحيرة بين بعض الليبيين.