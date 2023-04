ذا ناشيونال: السلاحف ذات الرؤوس الضخمة تجد ملاذا آمنا لها في شواطئ ليبيا

ليبيا – بين تقرير ميداني نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي عن إيجاد السلاحف ذات الرؤوس الضخمة المهددة بالانقراض ملاذا آمنا لها في شواطئ ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى انتصار بيئي نادر حققته مجموعة “شجاعة” من المتطوعين الليبيين تمثل في مضاعفة عدد أعشاش هذه السحالف على الساحل الليبي بعد توقف برنامج ممول من الأمم المتحدة لزيادة أعداد الأنواع النادرة منها بعد العام 2011.

ووفقا للتقرير تم ترك هذه المخلوقات لتدافع عن نفسها قبل توجه دعاة الحفاظ على البيئة لامتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا للعمل عليه لكونه أحد أهم الملاجئ في العالم للسلاحف ضخمة الرأس لدفن بيضها فيه فالتعرف عليها لرؤوسها الكبيرة بعضلات السميكة ودرعها البني المحمر على شكل قلب.

وتابع البيان إن هذه السلاحف مهددة بالانقراض منذ العام 1978 بموجب قانون في الولايات المتحدة ما جعل البلدان في جميع أنحاء العالم ومنها ليبيا تمنع قتلها أو أسرها في وقت تغرق فيه خلال كل عام الآلاف في شباك جر قوارب الصيد وابتلاع مواد بلاستيكية سامة وتدمير أعشاشها من خلال التنمية الحضرية.

ونبه التقرير لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بابتلاع شواطئ هذه السلاحف مبينا إن مجموعة المتطوعين الليبيين أعادت بعد حل فريق الأمم المتحدة الليبي إطلاق المبادرة بأنفسهم في العام 2012 رغم عدم وجود تمويل أو دعم رسمي إذ بدأت جهودهم تؤتي ثمارها.

وأضاف التقرير إن المجموعة الحاملة لاسم “برنامج السلاحف البحرية الليبية” أكدت أن مواقع التعشيش في جميع أنحاء ليبيا آخذة في الازدياد ففي أحد الامتدادات الرملية التي تمت مراقبتها عن كثب من قبل دعاة الحفاظ على البيئة تم الإبلاغ عن 494 عشا خلال العام الماضي قياسا بـ271 في العام 2011.

وتابع التقرير إن الطبيعة المهاجرة والأعشاش المنتشرة عالميا لهذه السلاحف صعب من إيجاد بيانات دقيقة لأعدادها رغم انخفاض أعدادها خلال العقود الماضية بسبب النشاط البشري على الرغم من أن أعمال الحفظ في السنوات الأخيرة ساعدت على استقرارها.

وبين التقرير إن المتطوعين شرعوا في دوريات شاطئية ليلية حول مدينة مصراتة بصفتها نقطة ساخنة للأعشاش ولسباحة إناث السحالف ليلا في الشاطئ لدفن بيضها مؤكدا بحثهم عن مساراتها في الرمال لإمكانية الوصول إلى مخلب أو عش من بيض البحري منها.

وأوضح التقرير إن موسم التعشيش يمتد خلال الفترة المنحصرة بين شهري مايو ويوليو ليفقس البيض من أغسطس وحتى أكتوبر فالعش الفردي قد يحوي على أكثر من 100 بيضة إلا أن جزء ضئيل منها يبقى على قيد الحياة حتى سن الرشد فالتقديرات ترواح بين 1 من كل ألف إلى 1 من كل 10 آلاف.

ووفقا للتقرير تلتقط الطيور وسرطانات البحر الغالبية العظمى من صغار السلاحف أو تجف وتتلوى في الماء مشيرا لسعي المجموعة المؤلفة من 3 إلى 6 أفراد إلى تعظيم الفرص الرهيبة للبقاء عبر نقل الأعشاش إلى مواقع أكثر أمانا بعيدا عن الحيوانات المتطفلة والصيادين مع وضع شبكات واقية فوقها.

وبحسب التقرير يتم مساعدة صغار السلاحف خلال موسم الفقس في رحلتها القصيرة المحفوفة بالمخاطر إلى البحر مبينا وضع المجموعة قبل قطع تمويل الأمم المتحدة أجهزة تتبع على الإناث لمراقبة أنماط الهجرة والتعشيش إلا أن هذه التقنية اندثرت منذ زمن طويل في ظل تذمر من عدم اهتمام الدولة.

ونقل التقرير عن الخبير البيئي في المجموعة ربيع أبو زيد البالغ من العمر 36 عاما قوله:”نحن نتصدى لمشكلة عجزت الدولة عن حلها” في وقت بين فيه التقرير أن التهديدات تطال السلاحف البحرية في كل مكان فبعض الليبيين يثمنون بيضها لقدرتها المفترضة على علاج الأمراض والعقم.

وقال الناشط البيئي عامر الجمال ذو الـ32 عاما إن البعض يصطاد السلاحف للحصول على وجبة صحية مع تدمير الأعشاش لأسباب مختلفة فيما تابع أبو زيد بالقول إن المياه الساحلية الليبية تختنق بشكل متزايد بعديد النفايات الصناعية والزراعية.

واستدرك التقرير بالإشارة لتحسن الوضع بالنسبة للسلاحف البحرية خلال السنوات القليلة الماضية رغم التحديات الهائلة فالقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المتعقبة للحياة البرية المعرضة للخطر قامت بترقية ذات الرؤوس الكبيرة منها في العام 2015 لمرتبة “المعرضة للخطر” بعد أن كانت “المهددة بالانقراض”.

وتابع التقرير إن القائمة قامت بالاستشهاد بجهود الحفظ المكثفة وراء التحسين لا سيما في البحر الأبيض المتوسط في شهادة على عمل الفريق الليبي في وقت قال فيه الجمال:”ما أدى لارتفاع أعداد السلاحف على الساحل الليبي هو اهتمام فريقنا بها وإعطائها بيئة خاصة تجعلها سعيدة بوضع البيض”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ذا ناشيونال: السلاحف ذات الرؤوس الضخمة تجد ملاذا آمنا لها في شواطئ ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية