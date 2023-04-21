مصر تستقبل 6 جثامين لقوا حتفهم في حادث دهس بمدينة بنغازي في آخر أيام رمضان

خيمت حالة من الحزن، على مركز القوصية بمحافظة أسيوط في جنوب مصر، فجر اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر، بسبب فقدان 6 أشخاص في حادث دهس في ليبيا، أثناء ذهابهم إلى عملهم.

وأوضح أحد أقارب الضحايا، ويدعى عاطف سويد، في تصريحات لموقع “مصر تايمز” الإخباري، أن الضحايا هم: كريم أحمد إبراهيم، وحامد أحمد إبراهيم ، شقيقان ، صلاح مصطفى حسن إبراهيم، ابن شقيقتهم، محمد لملوم مفتاح، ابن عمهم، سالم مسلم عبد العزيز، محمد شحات صالح، وجميعهم من عائلة واحدة، مشيراً أن حامد إبراهيم عبد العزيز مصاب فى حالة خطرة ويوجد في العناية المركزة بمستشفى مطروح العسكرى.

وأضاف سويد: “لقد لقو ربهم في الساعات الأخيرة من نهار رمضان وهم صائمون، وجميعهم من عائلة واحدة تسمى “بركات”، عملوا بالمعمار والمزارع في مدينة بنغازي، وأنه أثناء انتظارهم لوسيلة مواصلات لنقلهم للعمل، دهستهم سيارة دفع رباعي يقودها طفل، ما أدى إلى وفاتهم في الحال، وإصابة آخر.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجارى نقل الجثامين من ليبيا لمصر عن الطريق البرى تمهيداً لدفنهم بمسقط رأسهم بمنشأة خشبة مساء اليوم الجمعة أو صباح السبت.