ليبيا – طالبت الخارجية التونسية بضرورة إيجاد حل وطني في ليبيا عبر حوار شامل يجمع مختلف الأطراف المحلية على أساس التوحد حول مشروع وطني جامع.

ووفقا لبيان صدر عن الذراع الديبلوماسي للدولة التونسية طالعته صحيفة المرصد أن المشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول المصالحة في ليبيا برئاسة تونس عبر تقنية التواصل المرئي أجمعوا على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة ليبيا الوطنية وسلامتها الترابية وسيادتها.

وتابع البيان إن هذا التضامن مع الشعب الليبي مهم لتمكينه من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا لتمكينها من دورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر والتهديدات الأمنية وتحقيق الليبيين السلام والاستقرار الدائمين مع الإشادة بالتقدم في مسار المصالحة السياسية ودرو المجلس الرئاسي في ذلك.

ووفقا للبيان ثمن المشاركون جهود دول الجوار في الوساطة واللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي لمرافقة العملية السياسية ودعم الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل بلاد موحدة ومستقرة.

واختتم البيان بالإعراب عن الأمل في تتويج المسار السياسي بتقريب وجهات النظر وإيجاد حل سلمي دائم وجامع لإنهاء أسباب النزاع وحفظ ليبيا ووحدتها واستقرارها وإعادة السلم والرخاء لمواطنيها.

Shares

The post تونس: لا بد من حل وطني في ليبيا عبر حوار شامل ومشروع وطني جامع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية