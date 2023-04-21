الرئيس التونسي يؤكد التزامه بتعزيز أواصر التعاون مع ليبيا

الوطن| رصد

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التزامه الراسخ بمواصلة العمل مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من أجل تعزيز أواصر الأخوة الصادقة، والتعاون المثمر، والشراكة المتضامنة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها المنفي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، من الرئيس قيس سعيد.

وجاء في برقية التهنئة، “أتقدم إليكم بأجمل التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية، وللشعب الليبي الشقيق بالاستقرار والنماء، سائلاً المولى تعالى أن يعيد علينا هذا العيد بالخير والبركات”.