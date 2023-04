ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته مجلة “بلوس وان” الأميركية تفاقم حالة من تآكل الساحل الليبي ما شكل تهديدًا للحفاظ على المواقع الأثرية على طول الخط الساحلي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أشار إلى تميز هذا الخط بتاريخ غني من السكن البشري يعود إلى العصر الحجري القديم ما جعله موطنا للعديد من هذه المواقع المهمة ممن لم يتم بعد دراسة الكثير منها بدقة رغم كون جانب منها لا تقدر قيمته بثمن.

ووفقا للتقرير تزايد معدل التعرية بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة فيما يعتقد أن هذا التدهور ناتج عن أفعال بشرية مثل التحضر وتعدين الرمال مرجحا تزايد المعدلات الحالية لتآكل السواحل في المستقبل لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن تغير المناخ وأنشطة البشر الإضافية.

وبين التقرير إن هذه المواقع الأثرية معرضة لخطر التلف التدريجي وفقدان معلومات تاريخية قيما ما يحتم الحاجة الماسة لدعم الليبيين في التخفيف من الأضرار التي لحقت بهذه المواقع التراثية المهددة بالانقراض ممن لا يمكن تعويضها.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post بلوس وان: تفاقم تآكل الساحل الليبي يشكل تهديدا للحفاظ على المواقع الأثرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية