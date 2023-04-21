ليبيا.. وفاة سيدة جراء حادث مروري بطريق عين زارة بالعاصمة طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، وفاة سيدة جراء حادث مروري بطريق عين زارة.

ووفق بيان صادر عن المديرية، وقع الحادث بالقرب من سوق القلعة، وسلم سائق السيارة نفسه إلى قسم المرور ليتقرر إحالته إلى نيابة المرور من حيث الاختصاص.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين والسائقين إلى ضرورة التقيد بقوانين وآداب المرور.

وأمس، لقى 6 شباب من أبناء قرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، مصرعهم أثر حادث أليم في بنغازي.

وقالت مواقع مصرية، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى نقل الجثامين من ليبيا لمصر عن الطريق البرى تمهيداً لدفنهم بمسقط رأسهم بمنشأة خشبة مساء الجمعة أو صباح السبت.