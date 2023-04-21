متجاهلاً قرار الغرياني.. النائب العام يهنئ الليبيين بمناسبة حلول عيد الفطر

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هنّأ النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والليبيين كافة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الليبي والأمة الإسلامية بوافر الخير والاستقرار.

وكان المجلس الأعلى قد فصل في مسألة الخلاف بين دار الإفتاء الليبية واللجنة العليا للإفتاء حول موعد العيد، معلناً أن الجمعة الموافق للـ21 من أبريل الحالي هو أول أيام عيد الفطر، بحسب ثبوت رؤية عدد من الشهود في مختلف المناطق في ليبيا لهلال شوال وشهادتهم بالمحاكم الشرعية بما رأوه.