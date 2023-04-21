ليبيا تفطر شرقاً وتصوم غرباً… وباتيلي يدعو لـ«كلمة سواء»

انعكس انقسام المؤسسات المحتدم منذ سنوات بليبيا على موعد عيد الفطر لهذا العام، وبينما تبنت مدن شرق ليبيا رأي «الهيئة العامة للأوقاف» باعتبار الجمعة أول أيام العيد، تمسكت مناطق في غرب البلاد برأي «دار الإفتاء» التي أصرت على أن الجمعة متمم لصيام شهر رمضان.

وفي إطار التهنئة بعيد الفطر، دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لليبيا، «جميع الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات، إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحّد نحو السلام الدائم والاستقرار».

وأمضى الليبيون ليلة من البلبلة واللغط، بشـأن موعد عيد الفطر، فبينما كان (الجمعة) عيداً بشرق البلاد، اعتمدته مدن td الغرب كآخر أيام رمضان، غير أن التعارض لم يمنع مساجد في العزيزية، والهضبة، وعين زارة في طرابلس (غرب) من إقامة صلاة العيد.

وفور إعلان «دار الإفتاء»، موقفها من رؤية الهلال، سارع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بالقول إن «(الجمعة) هو المتمم لرمضان».

وفي مقابل ذلك، انحاز فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، إلى رأي «هيئة الأوقاف»، مهنئاً الليبيين بعيد الفطر.