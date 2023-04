أغري لاند: ليبيا ألغت طلب شراء 2500 رأس ماشية إيرلندي لهذا السبب

ليبيا- نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “أغري لاند” المعني بأمور الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في إيرلندا قرار إلغاء ليبيا شراء ألفين و500 رأس من الماشية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن تأخر حصول المستورد الليبي على تأشيرة الدخول إلى إيرلندا لاختيار هذه الكمية من الثيران لشحنها ومتابعة صفقة مماثلة لذات العدد من المواشي قاد إلى هذا القرار والعزوف عن توريد الماشية إلى ليبيا.

ونقل التقرير عن المورد تذمره وقوله:” كيف يفترض بنا أن نعمل في هذا البلد إذا لم تتمكن السلطات من معالجة تأشيرة دخول لعميل خارجي يحتمل أن يشتري ما قيمته 6 ملايين يورو من الماشية الإيرلندية هذا العام بعد مرور 12 أسبوعا على تقديم المشتري الطلب للحصول عليها.

ونبه المورد لمخاطر الأمر فالمستوردين سيحصلون على حاجتهم من بلدان أوروبية أخرى ما يحتم إجراءات حكومية لمنع خسارة إيرلندا ملايين اليوروهات.

