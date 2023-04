آي تي في: أكثر من 4 آلاف جنيه استرليني ثمن تهريب البنغال من ليبيا لأوروبا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته شبكة “آي تي في” الإخبارية البريطانية الضوء على جملة الأرباح المالية الكبيرة الواردة من تهريب البشر وشحنهم من إلى إيطاليا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد أوضح أن 30 ألفا من هؤلاء وصلوا خلال هذا العام إلى إيطاليا ما جعل طريق البحر الأبيض المتوسط الممتد من ليبيا وتونس المفضل لأي شخص يأمل في الوصول إلى أوروبا.

وبين التقرير إن مبلغا هائلا من المال يتم جنيه من خلال نقل المهاجرين غير الشرعيين مؤكدا الحصول على 6 آلاف دولار أي قرابة الـ4 آلاف و800 جنيه إسترليني في مقابل كل بنغالي من بين 200 من هؤلاء راغب بالركوب في قارب صيد قديم.

ترجمة المرصد – خاص

