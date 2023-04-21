جنائي طرابلس يروي تفاصيل حالة ابتـزاز صـادمة لفتاة

أعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس إلقاء القبض على شخصين قاما بابتزاز فتاة ، واجبارها على دفع مبالغ مالية ، ومصوغات ذهبية بقيمة 160 ألف دينار .

وقال البحث الجنائي في بيان صادر عنه، أن هذه المبالغ والمصوغات مقابل عدم التشهير بها ، ونشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيان تم استرجاع جزء من المبلغ قدره 15.480 ألف دينار ، ودراجة نارية ، ومركبة آلية نوع مرسيدس لون اسود ، وهواتف نقالة حديثة تم شراءها من باقي المبلغ.

وأكد البيان أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما ، وتم احالتهما رفقة المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص .