بعيو: ليبيا لن تنقسم وسيتحطم معبد كهنة المفتنين

قلل رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، من أهمية الخطوات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وأخرها ما حدث في فتوى رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، مؤكداً أن ليبيا لن تنقسم رغم محاولاتهم التي وصفها بـ«الغاشمة».

وقال بعيو، عبر حسابه على “فيسبوك”:” رغم فتنتهم المدبرة ورغم منعهم صلاة العيد بالقوة الغاشمة، ورغم تهديدهم للمجلس الأعلى للقضاء، فإن كيدهم سيرتد بإذن الله إلى نحورهم”.

وأضاف بعيو، أن ليبيا لن تنقسم وسيتحطم معبد كهنة المفتنين وتكون العاقبة للمتقين الراسخين، متابعا:” ذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده وذلك حق اليقين”.

وكان المفتي المعزول صادق الغرياني، قد أفتى بأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن غداً السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مخالفاً أغلب الدول العربية والإسلامية.