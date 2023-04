بمناسبة عيد الفطر.. باتيلي يدعو الليبيين للاجتماع على “كلمة سواء”

دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جميع الفاعلين السياسيين العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع المدني، إلى الاجتماع على كلمة سواء.

باتيلي وخلال تهنئته الليبيين بعيد الفطر حث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام.

وشدد باتيلي على الأطراف المحلية بضرورة التحلي بروح التوافق، و إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار في البلاد.

وجدد باتيلي دعوته للنساء والشباب، بتأكيد التزامهم بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، والمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وإرساء دعائم الاستقرار.



وطالب باتيلي بالإفراج عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا، معتبرا أن هذا يعد عاملا حاسمًا في بناء الثقة وإنجاز مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.



واختتم باتيلي تهنئته بالقول إن الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

