عضو اتحاد علماء المسلمين يناشد دار الإفتاء بعدم التورط في تخطئة الليبيين في عيدهم

الوطن|رصد

ناشد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونيس المبروك، علماء دار الإفتاء بعدم التورّط في تصعيد الأمر، وتخطئة الليبيين في عيدهم، قائلاً إن الأمر قام بناء على اجتهاد معتبر شرعاً.

المبروك وفي تصريح له رصده موقع الوطن، أكد أن إجراء دار الإفتاء لا يخدم استقرار مؤسستهم التي هي لكل الليبيين، بل إنه يُسهم في إضعاف الثقة في منهجية الفتوى عند القائمين عليها.

ودعا المبروك علماء دار الإفتاء لتقبل نصحه، منوهاً بأنه حريص على استقرار المؤسسة كي تستمر في رسالتها، ومحذراً إياهم في ذات الوقت من التعبئة التي يمارسها بعض المتسرعين بحجج لا تثبت عند محك النقاش المتجرد، وفق قوله.