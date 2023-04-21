قادمة من أمريكا..العامة للكهرباء تعلن وصول معدات إلى محطة كهرباء الخمس

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة (GE) الأمريكية خاصة بمحطة كهرباء الخمس.

وأوضحت الشركة أنه تم نقل المعدات مباشرة إلى المحطة بعد أن تم استلامها وفحصها من قبل العاملين بدائرة الفحص والاستلام بمخازن الشركة الرئيسة.

وأضافت الشركة أن وصول المعدات يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أنها مستمرة في استكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في بعض المناطق دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي.