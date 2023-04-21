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البركي: مكر الغرياني في زرع الفتنة قلب سحره عليه

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكدت الناشطة الليبية والباحثة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي أن مكر المفتي المعزول الصادق الغرياني في محاولة تشكيك الناس في مسألة هلال العيد وزرع الفتنة في ليبيا قد انقلبت عليه.

وكتبت البركي في تغريدةٍ لها على منصة تويتر،قد يكون الصادق الغريانيالكذّاب الأشِرجالسا الآن عند أقدام سيد من أسياده، يبشره بحدوث شرارة فتنة في ليبيا، قوية بما يكفي لتفرق بين المرء وزوجه.. لكن سبحان من قال (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).. فقد انقلب السحر على الساحر.”

وقالت الناشطة الليبيةإذا نظر عاقل تأثير جريمةالغريانيبتشكيك الناس في مسألة هلال العيد، لن يرى شيخًا له تأثير في محيطه المحلي أو الإقليمي، بل سيرى الراصد شعبًا شديد التدين، آثرت ثُلة منه الصيام يومًا إضافيًا تقربًا لله، واتقاءً للشبهة“.

وأضافت البركيلم يفطر من أدرك العيد نكاية في طفيلي كـالغرياني، ولم يصم من شك إيمانًا برجاحة رأي هذا الزنديقبل استفتى كل منا قلبه في عصر كثرت فيه الفتن“.

وأكدت الباحثة في مجال الأمن والهجرة أن مرور هذا اليوم بسلام يعني الكثير، مشيرةً إلى أنه رغم امتلاء الشارع الليبي بالمتعارضين، فلم يحدث ما توقعهمن يشترون بآيات الله ثمنًا قليلًا، ولم يتقاتلبفضل اللهأهل الشرق والغرب، بل سطر الليبيون موقفًا تاريخيًا، فقد رأينا صائمين ومفطرين في ليبيا كلها، دون أي تكتلات جغرافية، الذي يؤكد تماسك نسيج المجتمع الليبي.

ولفتت البركي إلى إن مرور هذه الفتن بسلام هو توفيق من الله واستجابة منه لدعوات الأمهات، مضيفةًلكن لا خير فينا إن لم نقل للظالم أنه ظالم“.

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الصادق الغرياني الفتنة ريم البركي ليبيا هلال العيد

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الوطن الليبية

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