البركي: مكر الغرياني في زرع الفتنة قلب سحره عليه

الوطن|رصد

أكدت الناشطة الليبية والباحثة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي أن مكر المفتي المعزول الصادق الغرياني في محاولة تشكيك الناس في مسألة هلال العيد وزرع الفتنة في ليبيا قد انقلبت عليه.

وكتبت البركي في تغريدةٍ لها على منصة تويتر، “قد يكون الصادق الغرياني –الكذّاب الأشِر– جالسا الآن عند أقدام سيد من أسياده، يبشره بحدوث شرارة فتنة في ليبيا، قوية بما يكفي لتفرق بين المرء وزوجه.. لكن سبحان من قال (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).. فقد انقلب السحر على الساحر.”

‏وقالت الناشطة الليبية “إذا نظر عاقل تأثير جريمة “الغرياني” بتشكيك الناس في مسألة هلال العيد، لن يرى شيخًا له تأثير في محيطه المحلي أو الإقليمي، بل سيرى الراصد شعبًا شديد التدين، آثرت ثُلة منه الصيام يومًا إضافيًا تقربًا لله، واتقاءً للشبهة“.

‏وأضافت البركي “لم يفطر من أدرك العيد نكاية في طفيلي كـ“الغرياني“، ولم يصم من شك إيمانًا برجاحة رأي هذا الزنديق– بل استفتى كل منا قلبه في عصر كثرت فيه الفتن“.

‏وأكدت الباحثة في مجال الأمن والهجرة أن مرور هذا اليوم بسلام يعني الكثير، مشيرةً إلى أنه رغم امتلاء الشارع الليبي بالمتعارضين، فلم يحدث ما توقعه “من يشترون بآيات الله ثمنًا قليلًا“، ولم يتقاتل –بفضل الله– أهل الشرق والغرب، بل سطر الليبيون موقفًا تاريخيًا، فقد رأينا صائمين ومفطرين في ليبيا كلها، دون أي تكتلات جغرافية، الذي يؤكد تماسك نسيج المجتمع الليبي.

‏ولفتت البركي إلى إن مرور هذه الفتن بسلام هو توفيق من الله واستجابة منه لدعوات الأمهات، مضيفةً “لكن لا خير فينا إن لم نقل للظالم أنه ظالم“.