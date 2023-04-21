الدعم السريع تعلن فتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية

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أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الجمعة، استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً.

وأوضحت القوات في بيان لها عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الخطوة تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لـ 72 ساعة بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها تسعى من خلال ذلك لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

وأكدت القوات استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان.