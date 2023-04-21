مجلس الأمن القومي الليبي يدعو للتصدي لمشروعات تعبث بمقدرات الشعب

أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف، رفضه «أية مشروعات تمس الأمن القومي، من بينها قضايا تتعلق بالهجرة غير النظامية».

وقال المجلس، في بيان، إنه تابع المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإيطالية «أراباتشي» للسلام في ليبيا، بالشراكة مع «المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام باري)»، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان (الجنوب الليبي) والمساهمة في التماسك الاجتماعي واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة المذكورة، خلال اجتماعها مع عدد من عمداء بلديات منطقة الجنوب الليبي في مدينة باري الإيطالية.

وبينما رحب مجلس الأمن القومي الليبي، «بالمشروعات كافة التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا»، حذر من «المشروعات التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي، مثل قضايا الهجرة والمهاجرين غير النظاميين».

ودعا المجلس، «المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية كافة إلى توحيد الصف، وعدم السماح لمثل هذه المشروعات بالعبث بمقدرات الشعب، أو المساس بأمن البلاد القومي، وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة، في داخل ليبيا أو خارجها، إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية».