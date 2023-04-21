إجلاء 83 من أفراد الجالية الليبية المتواجدة بالخرطوم

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أكد سفير ليبيا لدى السودان عبدالرحيم بومريز نجاح عملية إجلاء أغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية المتواجدة بالخرطوم وعددهم (83) شخص.

وأوضح بومريز في بيان نشر على حساب السفارة في “فيسبوك” أن الجالية الليبية هم من موظفي البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفي شركة الخطوط الأفريقية، وموظفي مصرف الساحل والصحراء.

وأضاف السفير الليبي أن الجالية الليبية وصلت خلال ساعات فجر اليوم الأول من عيد الفطر المبارك إلى مدينة ( بورتسودان ) الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب.

وأفاد بومريز أنه لم يتبقى إلا عدد قليل جداً في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، ونعمل حالياً على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت اليوم الجمعة، استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً.

وأوضحت القوات في بيان لها عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الخطوة تماشيا مع الهدنة الإنسانية التي أعلنتها لـ 72 ساعة بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وسعيا منها لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها تسعى من خلال ذلك لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

وأكدت القوات استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان.