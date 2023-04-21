الحصادي: الانقسام السياسي يكدر على الليبيين فرحتهم بعيد الفطر

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علق عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي على حادثة التضارب بشأن رؤية هلال شوال بين لجنة اللجنة العليا للإفتاء في الشرق ودار الإفتاء في الغرب.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الانقسام السياسي يلقي بظلاله على هلال العيد،و يكدر على الليبيين فرحتهم بعيدالفطر المبارك”.

وأضاف عضو المجلس :”الحل لكل مشاكلنا التوافق والحوار وبناء الثقة والتصالح والتقارب والتنازل بين أبناء الوطن، ونبذخطاب الكراهية والفتنة”.

وتابع الحصادي :”فهذا هو الطريق نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي الأمني والمجتمعي والمؤسسي”.

وشهدت ليبيا تضاربًا بشان رؤية هلال شوال وإعلان عيد الفطر المبارك حيث أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا أن الجمعة هو اليوم الاول لعيد الفطر، أما دار الإفتاء في طرابلس أعلنت أنه السبت.