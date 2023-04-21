الغرياني بعد إجبار أتباعه على صيام يوم إضافي: هيئة الأوقاف تابعة لحفتر ولا نتبعها

قال مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني مساء الجمعة إن من أفطر اليوم في ليبيا وخارجها عليه كفارة جراء الافطار بسبب اتباعهم مزاعم فئة المداخلة برؤية الهلال.

وأضاف الغرياني في تعليقات على ثبوت هلال شوال إنه يرفض أن يلتقي في نفس تاريخ هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرا أن “هذه الفئة التابعة لحفتر لا يؤخذ منها شيء وهكذا نحن فعلنا أمس و سنفعل في المستقبل”.

يشار إلى أن هلال شوال بدا واضحا في كل الدول الإسلامية والعالم مع نهاية نهار الجمعة بما يعني أن الغرياني أضاف يوما في رمضان بشكل مزاجي ودون أي أساس ديني أو علمي.